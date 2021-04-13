Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 4 haftaya en yakın rakibinin 5 puan önünde lider girip şampiyonluk hedefine yürüyen Somaspor, yarın evinde 12'nci sırada yer alan Altındağspor'la karşılaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Siyah-beyazlı ekip namağlup olduğu iç sahada üst üste 9'uncu galibiyetini alarak 2'nci Lig'e 1 adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

1'inci Grup'ta Kızılcabölükspor evinde Artvin Hopaspor'la karşılaşırken, umutlarını tamamen yitirip amatöre düşen Manisaspor, Fatsa Belediyespor'a konuk olacak. 4'üncü Grup'ta yine lige mendil sallayan Muğlaspor evinde Bayrampaşa ile karşı karşıya gelirken, alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Bergama Belediyespor, Alanya Kestelspor'u ağırlayacak.