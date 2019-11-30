Somaspor - Karacabey Belediyespor maç sonucu: 0-1

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Somaspor, zirve hesaplarıyla çıktığı maçta evinde lider Karacabey Belediyespor'a tek golle mağlup oldu: 0-1.
Soma Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekibin golünü 87. dakikada Abuzer Gaffar attı. Soma'da Ali, 64. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Ligde evinde üst üste ikinci yenilgiyi alan, son 3 haftadan galibiyet çıkaramayan Somaspor, bu skorla 26 puanda kalırken Karacabey, 31 puana ulaşıp koltuğunu korudu.
STAT: Soma Atatürk
HAKEMLER: Can Cengiz (xx), Şafak Nalbantoğlu (xx), Özgür Tolga Özcan (xx)
SOMASPOR: Ömer (xx) - Melih (x), Muhsin (x) (Dk. 90 Burak), Muammer (x) (Dk. 89 Mustafa Bedirhan), Onur (xx), Ali (xx), Yusuf Can (xx), Üzeyir (x), Oğuzhan (xx), Hayri Mert (x) (Dk. 71 Çağlayan x), Mehmet (x)
KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (xxx) - Hasan Güleryüz (xx), Onur (xxx), Rasimcan (xxx), Ömer Faruk (xx), Gökhan (xx), Sergen (xxx), Muhammed (x) (Dk. 70 Ömer Çetinbaş xxx), Said Can (xx) (Dk. 82 Ahmet), Oğuz (xx), Abuzer Gaffar (xxxx) (Dk. 89 Berk)
GOL: Dk. 87 Abuzer Gaffar (Karacabey Bld)
SARI KARTLAR: Abuzer Gaffar, Hasan, Sergen, Ömer Çetinbaş (Karacabey Bld), Ali (Somaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 64 Ali (Somaspor)