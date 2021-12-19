Somaspor-Hekimoğlu Trabzon maç sonucu: 3-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iki haftadır galibiyete hasret kalan Somaspor, evinde şampiyonluk yarışındaki Hekimoğlu Trabzon'u farklı yenerek tekrar çıkışa geçti: 3-0. Soma Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi 48'inci dakikada Yılmaz, 52'nci dakikada Uğur ve 76'ncı dakikada Özcan'ın golleriyle 3 puana uzandı. Bu skorla puanını 29'a çıkaran Somaspor, Play-Off yarışında yeniden umutlanırken, Trabzon temsilcisi 37 puanda kaldı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ozan Ergun (xx), Sefa Özcan (xx), Efe Kurtuluş (xx)

SOMASPOR: Tunay (xxx) - Erkul (xxx) (Dk. 90+1 Yasin), Melih (xxx), Onur (xx), Oğuzhan (xxx), Mustafa (xx), Ali (xxx) (Dk. 82 Mücahit), Uğur (xxx) (Dk. 62 Osman x), Özcan (xxx) (Dk. 90 Kadir), Yasin (xx), Yılmaz (xxx) (Dk. 82 İbrahim)

HEKİMOĞLU TRABZON: Özkan (x) - Yasin (xx), Miraç (x) (Dk. 59 Ahmet x), Yunus Emre (x) (DK. 59 Halil İbrahim x), Ali (x), Muhammed (xx), Hakan Yavuz (x), Caner (xx), Tunahan (x) (Dk. 77 Hakan Demir x), Hakan Yeşil (x) (Dk. 69 Kerem xx), Mehmet (x)

GOLLER: Dk. 48 Yılmaz, Dk. 52 Uğur, Dk. 76 Özcan (Somaspor)

SARI KARTLAR: Onur, İbrahim (Somaspor) - Yunus Emre, Hakan Yeşil, Mehmet (Hekimoğlu Trabzon)