Somaspor deplasmanda oynuyor

İZMİR, (DHA)
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 2 maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan Somaspor yarın 16'ncı hafta mücadelesinde Erbaaspor'a konuk olacak. Erbaa İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Ligde 31 puanı bulunan lider Somaspor, 14'üncü sıradaki 10 puanlı Tokat ekibini yenerek 3'te 3 yapmak istiyor.
2'nci Grup'ta 23 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan Nazilli Belediyespor, deplasmanda 21 puanlı 5'inci sıradaki Büyükçekmece Tepecikspor'la kozlarını paylaşacak. İç sahada puan kaybı yaşamayan lider Fethiyespor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Ağrı 1970'i ağırlayacak.
4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Muğlaspor, zirve hedefleyen Bursa Yıldırımspor'un konuğu olacak. Son 3 maçını kaybeden Bergama Belediyespor ise 52 Orduspor'la deplasmanda karşılaşacak. Tüm maçlar 13.00'te başlayacak.