Somaspor - Arhavispor maç sonucu: 3-0

Somaspor'un gollerini 45'inci dakikada Özcan, 54 ve 90'ıncı dakikalarda Nurettin kaydetti. Bu sonuçla namağlup serisi 12 haftaya yükselen Somaspor, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 8'e çıkarıp 52 puanla zirvedeki yerini korudu. Arhavispor ise 17 puanda kaldı.

STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Uğurcan Gökler (xx), Ejder Yapıcı (xx), Buğra Can Semercioğlu (xx)

SOMASPOR: Tunay (xx) - Melih (xxx), Oğuzhan (xx), Uğur (xxx), Muhammed (xx) (Dk. 90 Kadir), Nurettin (xxx) (Dk. 90 Mustafa), Onur (xxx), Hakan (xx), Enes (xxx), Özcan (xxx) (Dk. 86 Ali), Umut (xx) (Dk. 86 Eren)

ARHAVİSPOR: İbrahim (x) - Hakan (x), Hüseyin Yıldız (x) (Dk. 62 İbrahim x), Emrah (x), Ömer (xx), Gökhan (xx) (Dk. 80 Timuçin x), Orhan (x) (Dk. 56 Abdülkadir x), Alperen (xx), Emrecan (x), Hüseyin Terzi (xx), Mert (x) (Dk. 80 Berat x)

GOLLER: Dk. 45 Özcan, Dk. 54 ve Dk. 90 Nurettin (Somaspor)

SARI KARTLAR: Nurettin (Somaspor) - Orhan, İbrahim, Emrah, Hüseyin, Gökhan, Berat (Arhavispor)

Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)