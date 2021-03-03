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Somaspor - Arhavispor maç sonucu: 3-0

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Somaspor, 24'üncü hafta mücadelesinde evinde düşme hattındaki Arhavispor'u 3-0 mağlup etti.

03 Mart 2021, Çarşamba 16:22 Son Güncelleme:
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Somaspor - Arhavispor maç sonucu: 3-0

Somaspor'un gollerini 45'inci dakikada Özcan, 54 ve 90'ıncı dakikalarda Nurettin kaydetti. Bu sonuçla namağlup serisi 12 haftaya yükselen Somaspor, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 8'e çıkarıp 52 puanla zirvedeki yerini korudu. Arhavispor ise 17 puanda kaldı.

STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Uğurcan Gökler (xx), Ejder Yapıcı (xx), Buğra Can Semercioğlu (xx)

SOMASPOR: Tunay (xx) - Melih (xxx), Oğuzhan (xx), Uğur (xxx), Muhammed (xx) (Dk. 90 Kadir), Nurettin (xxx) (Dk. 90 Mustafa), Onur (xxx), Hakan (xx), Enes (xxx), Özcan (xxx) (Dk. 86 Ali), Umut (xx) (Dk. 86 Eren)

ARHAVİSPOR: İbrahim (x) - Hakan (x), Hüseyin Yıldız (x) (Dk. 62 İbrahim x), Emrah (x), Ömer (xx), Gökhan (xx) (Dk. 80 Timuçin x), Orhan (x) (Dk. 56 Abdülkadir x), Alperen (xx), Emrecan (x), Hüseyin Terzi (xx), Mert (x) (Dk. 80 Berat x)

GOLLER: Dk. 45 Özcan, Dk. 54 ve Dk. 90 Nurettin (Somaspor)

SARI KARTLAR: Nurettin (Somaspor) - Orhan, İbrahim, Emrah, Hüseyin, Gökhan, Berat (Arhavispor)

Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

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