TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonunda evinde An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'u 3-1 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini alan Somaspor, yarın deplasmanda Sarıyer'le puan mücadelesi verecek. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçı Veli Karakaya yönetecek.
Somaspor'da sarı kart cezalısı Ramazan, İstanbul'da forma giyemeyecek. Grupta 11 maçta 20 puanla Play-Off hattını yakalamaya çalışan siyah-beyazlılarda teknik direktör Burhanettin Basatemür, galibiyet serisini sürdüreceklerini söyledi. (DHA)