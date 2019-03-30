İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın başına Jose Mourinho’nun kovulmasının ardından geçici olarak göreve gelen Ole Gunnar Solskjaer, başarılı performansının karşılığını 99 gün sonra tam zamanlı kontrat alarak kaptı.

Önceki gün United, Solskjaer’le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu süreçte Manchester kentindeki bir otelde kalan Norveçli teknik adamın bir kez daha kiracısı olan Liverpool’un stoperi Virgil van Dijk’le karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

İngiltere’den ayrıldıktan sonra, “Bir daha buraya gelmem” düşüncesiyle 2007’de özel olarak yaptırdığı 5 odalı evini 4 milyon Pound’a satılığa çıkaran 48 yaşındaki çalıştırıcı, eve alıcı çıkmayınca kiralama kararı vermişti.

Hedefi bu yıl girmek

Şimdi tam zamanlı işi alan tecrübeli hoca, “Ailemi yakında Norveç’ten getireceğim. 2019 yılında yeniden eve dönmeyi planlıyoruz” diyerek, sözleşmesi bulunduğu Van Dijk’le sezon sonunda anlaşma sağlayarak, onu evden çıkaracağı bildirildi.