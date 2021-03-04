Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Crystal Palace karşısında forma giymeyen İspanyol kaleci David de Gea ile ilgili açıklamalarda bulundu.

David de Gea, Manchester United ile Crystal Palace arasında geçen gece oynanan maçta yer almadı ve tüm spot ışıkları yine üzerindeydi. Onun çağrılmaması, Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamak istemediği bir gizem.

Norveçli teknik direktör basın toplantısında "David'in yokluğu? Bu özel bir mesele. Gerekli zaman alacak" dedi. Daha sonra, dün gece kalede yer alan Dean Henderson'a duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Solskjaer "O bir United kalecisi, bazen o konsantrasyonla devam etmesi gerekiyor. Bu pozisyonda çok büyüyor. Ulaştığı bu noktadan dolayı kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.