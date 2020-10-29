Solskjaer açıkladı: Alex Telles koronavirüs
Şampiyonlar Ligi grup maçında Leipzig'i 5-0 gibi farklı bir skorla yenen Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada Porto'dan transfer edilen Alex Telles'in koronavirüse yakalandığı belirtti
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles de koronavirüse yakalandı. Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 5-0 yenen Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada Porto'dan transfer edilen Alex Telles'in test sonucunun pozitif olduğunu belirtti