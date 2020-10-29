Solskjaer açıkladı: Alex Telles koronavirüs

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles de koronavirüse yakalandı. Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 5-0 yenen Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada Porto'dan transfer edilen Alex Telles'in test sonucunun pozitif olduğunu belirtti