Solskjaer açıkladı: Alex Telles koronavirüs

Şampiyonlar Ligi grup maçında Leipzig'i 5-0 gibi farklı bir skorla yenen Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada Porto'dan transfer edilen Alex Telles'in koronavirüse yakalandığı belirtti

29 Ekim 2020, Perşembe 01:43 Son Güncelleme:
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Solskjaer açıkladı: Alex Telles koronavirüs

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles de koronavirüse yakalandı. Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 5-0 yenen Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada Porto'dan transfer edilen Alex Telles'in test sonucunun pozitif olduğunu belirtti

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