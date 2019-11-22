Sölöz kalan maçlara çıkmayacak

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)

Süper Amatör Lig C Grubu'nda yer alan Sölöz Gençlerbirliği ligde kalan maçlara çıkmama kararı aldı. Geçen hafta ligden çekilme kararı alan ancak Gemlikspor maçına çıkan Sölöz, artık lig maçlarına çıkmayacak.

Süper Amatör Lig C Grubu'nda mücadele eden ve bugüne kadar galibiyeti bulunmayan Sölöz Gençlerbirliği, bundan sonraki haftalarda maçlara çıkmama kararı aldı. Ligde zor günler geçiren Sölöz Gençlerbirliği, geçen hafta ligden çekilme kararı almış ancak hafta sonu oynanan Gemlikspor maçına çıkmıştı. Kulüp Başkanı Hüseyin Peker de, ligden çekilme kararı aldıklarını ve kalan maçlara çıkmayacaklarını açıkladı.

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