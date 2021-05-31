Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Alper Omurca ve 22 yaşındaki Berkant Hızarcı ile gelecek sezon için anlaşmaya varıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Solhanspor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, yeni sezon için anlaşmaya vardıkları oyuncu sayısının 9’a yükseldiğini aktardı.

Transfer görüşmelerinin devam ettiğini belirten Sözen, şunları kaydetti:

"Daha önce 2’si yabancı 7 sporcumuz ile anlaştığımızı açıklamıştık. Ziraat Bankası altyapısında yetişip 6 sezon kulübünde mücadele eden, altyapıda gençler ve yıldızlar kategorilerinde şampiyonlukları ve çeşitli başarıları bulunan genç smaçör Alper Omurca ile anlaştık. Bir de Fenerbahçe altyapısında yetişip 2017 EYOF Gençlik Olimpiyatları ile 2017’de 19 Yaş Altı Balkan Şampiyonası’nda milli formayı terletip Bornova Anadolu Lisesi, İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevne ve Sorgun Belediyespor’da oynayan orta oyuncu Berkant Hızarcı ile anlaştık. Kulübümüz ve sporcularımız için hayırlı olmasını diliyorum."