AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcisi Solhanspor Kulübü, başantrenör Mehmet Şahin’le yeniden anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, takımın hikayesine katkı sunup, başarılara imza atan deneyimli başantrenör Şahin ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Solhanspor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, ilk kez mücadele ettikleri Efeler Ligi’nde iyi bir performans gösterdiklerini belirtti.

"2021-2022 sezonu çalışmalarına ’Bismillah’ diyerek başladık." ifadesini kullanan Sözen, şunları kaydetti:

"Kulübümüzde iki sezon emek vermiş ve Efeler Ligi’ne çıkma başarımızın mimarlarından olan, aynı zamanda Efeler Ligi’nde de hikayemizi sürdürmemize katkı sunup, başarımıza ortak olan deneyimli antrenörümüz Mehmet Şahin hocamız ile yolumuza devam etmek üzere anlaştık. Bundan sonraki süreci Mehmet hocamız ile değerlendirip yerinde transferler ile güzel bir ekip oluşturma gayretinde olacağız. Sezonun Mehmet hocamız ve kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum."