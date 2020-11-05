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Solhanspor - Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 3-2

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 6’ncı haftanın erteleme karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Solhanspor’a 3-2 mağlup oldu.

05 Kasım 2020, Perşembe 19:22 Son Güncelleme:
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Solhanspor - Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 3-2

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 6’ncı haftanın erteleme karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Solhanspor’a konuk oldu. Solhanspor, 23-25, 18-25, 25-21, 25-18, 15-13 setler sonucunda rakibini 3-2 mağlup etti.

SALON: Bingöl Karşıyaka 

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Hüseyin Okumuş

SOLHANSPOR: Krauchuk, Muzaffer Yönet, Serhat Uzun, Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş (Alper Özdemir, Altay Demirci, Hakan Polat, Kuklinski)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Selçuk Keskin, Batuhan Avcı, Melih Sıratça, Ertuğrul Gazi Metin, Vahit Emre Savaş, Burutay Subaşı (Yasin Aydın, Murat Yenipazar, Torres, Selim Kalaycı, Doğukan Ulu)

SETLER: 23-25, 18-25, 25-21, 25-18, 15-13

SÜRE: 137 (30, 26, 31, 27, 23)

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