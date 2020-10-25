Solhanspor-Arhavi Voleybol maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 11. hafta müsabakasında Solhanspor, Arhavi Voleybol’u 3-0 yendi.

25 Ekim 2020, Pazar 20:27 Son Güncelleme:
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Solhanspor-Arhavi Voleybol maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 11. hafta müsabakasında Solhanspor, Arhavi Voleybol’u 3-0 yendi.

Salon: Bingöl Karşıyaka Spor Salonu

Hakemler: Fatih Yayla, Gürhan Gül

Solhanspor: Krauchuk, Muzaffer Yönet, Serhat Uzun, Koray Şahin, Massari, Orçun Ergün (Mert Güneş Nevzat, Kaan Kar, Alper Özdemir, Altay Demirci, Hakan Polat, Kuklinski)

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Seymen Şenyüzlü, Erenhan Can, Yasin Akgül, Anıl Tatar, Rıdvan Sağlık (Ali Berke Sağır, Fahri Saraç, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar, Yılmaz Baran)

Setler: 25-22, 25-19, 25-17

Süre: 84 dakika (32, 30, 25)


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