Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 9. hafta erteleme maçında Altekma, deplasmanda Solhanspor’u 3-1 yendi.
Solhanspor: 1 - Altekma: 3
Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Okumuş
Solhanspor: Krauchuk, Massari, Orçun Ergün, Nevzat Mert Güneş, Hakan Polat, Kuklinski (Muzaffer Yönet, Burak Hazırol, Ali İhsan Heper )
Altekma: Berkan Mit, Ahmet Tümer, Buculjevic, Oğuzhan Tarakçı, Hamacher, Yunus Emre Tayaz (Mehmet Özbek, Daniel, Hüseyin Şahin, Hamit Yüksel Mandıracı)
Setler: 21-25, 25-23, 21-25, 22-25
Süre: 148 dakika (27, 32, 26, 63)