Solhan’a gazi desteği!

Gençleri kötü ortam ve alışkanlıklardan uzak tutmak hedefiyle Bingöl’ün Solhan ilçesinde 7 yıl önce kurulan Solhan Spor’un imkansızlıklar içerisinde ulaştığı başarı hikayesine bir destek de terör gazisinden geldi. 7 gönülünün fikir birliği yapıp, vatandaşlardan 1’er lira aidat toplayarak 7 yıl önce kurduğu Solhan Spor kısa sürede amatör liglerden bu sezon Efeler Ligi’ne yükseldi. Terör gazisi Abbas Gündüz de Doğu Anadolu’nun tek takımı olarak parlayan Bingöl Solhan Spor’un bu başarısına görmezden gelemedi.

‘Hikayelerinden çok etkilendim’

1996’da polis memuru olarak görev yaptığı Mardin Nusaybin’de hücre evi baskınında terör örgütü ile girilen çatışmada yaralanarak gazi olan, Devlet Övünç Madalyası alan Abbas Gündüz, bir aylık gazilik maaşı olan 5 bin TL’yi Solhan Spor’a bağışladı. Gündüz konuyla ilgili şunları söyledi: “Yıllarca terörle anılan Doğu Anadolu bölgesinin bu tür başarılar ile gündeme gelmesi son derece önemli ve gurur verici. Sınırlı imkanlar içindeki Bingöl Solhan Spor takımının hikayesinden çok etkilendim ve çorbada benim de tuzum olsun mantığı ile bir aylık maaşımı bağışladım”. Solhan Spor, Efeler Ligi’ndeki ilk maçını pazar günü Ankara’da Spor Toto karşısında oynayacak.