Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Suudi Arabistan’dan gelen 5 milyon euroluk teklifi geri çeviren İspanyol golcü Roberto Soldado için kulüp aramayı sürdürüyor. Comolli’nin 33 yaşındaki forvetin menajerine, “Devre arası için gelen tüm teklifl eri değerlendirebilirsin” talimatı verdiği öğrenildi. Kariyerine kesinlikle Avrupa’da devam etmek isteyen İspanyol golcü ise yaptığı özel antrenmanlarla kendisini hazır tutuyor.

3.5 MİLYON KAZANIYOR

Soldado, bu sezon 5 resmi maçta sadece 134 dakika sahada kaldı. Bu süre içinde 1 asist yaparak takıma katkı sağladı. İspanya’nın Villarreal Kulübü’nden 5 milyon euroya transfer edilen Soldado, 3.5 milyon euro garanti ücret ve puan başı 5 bin euro kazanıyor. Bu sezon sonunda mukavelesi sona erecek. Sözleşmede karşılıklı olarak +1 yıllık uzatma opsiyonu var. Ancak bunu ne kulüp ne de oyuncu kullanacak.

Kaynak: Akşam