Sarı-Lacivertliler’de son dakika... İspanyol oyuncu Soldado, Kayserispor’un eski hocası Marius Sumudica’nın çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al -Shabab’a 5 milyon Euro’ya (Yaklaşık 31.5 milyon TL) transfer oldu.

Avrupa Ligi kadrosunda yer verilmeyen, ligde çıktığı 7 maçta skor üretemeyen ve Galatasaray derbisi sonrası 6 maç ceza alan 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyordu.

Hücum oyuncusunun satışına onay veren teknik direktör Ersun Yanal’ın, yönetimden bonservisten elde edilecek para yla bir an önce transfer yapılmasını ve kampa katılmasını istedi ği öğrenildi.