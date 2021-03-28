Solbakken yanıtını aldı!

Solbakken'a gösterdik! Norveç'in hocası Stale Solbakken, Türkiye karşılaşması öncesi, "Yarın (dün) karşımızda hangi Türkiye'yi göreceğimizi merak ediyorum; EURO 2020 elemelerindeki mi, yoksa Uluslar Ligi'ndeki mi?" demişti. Solbakken, Millilerimiz'in muhteşem futbolu karşısında çaresiz kaldı ve mücadele öncesi sorduğu sorunun cevabını da net bir şekilde aldı!