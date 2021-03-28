Solbakken yanıtını aldı!
Norveç'in hocası Stale Solbakken, "Yarın (dün) karşımızda hangi Türkiye'yi göreceğimizi merak ediyorum; EURO 2020 elemelerindeki mi, yoksa Uluslar Ligi'ndeki mi?" demişti. Solbakken, millilerimizin oynadığı oyun sonrası yanıtını aldı!
Solbakken'a gösterdik! Norveç'in hocası Stale Solbakken, Türkiye karşılaşması öncesi, "Yarın (dün) karşımızda hangi Türkiye'yi göreceğimizi merak ediyorum; EURO 2020 elemelerindeki mi, yoksa Uluslar Ligi'ndeki mi?" demişti. Solbakken, Millilerimiz'in muhteşem futbolu karşısında çaresiz kaldı ve mücadele öncesi sorduğu sorunun cevabını da net bir şekilde aldı!