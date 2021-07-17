Sola Alioski, sağa Larsen

Önceki gün Galatasaray 'ın, sol bek konusunda Alioski ya da Kurzawa ile anlaşmaya varacağı belirtilmişti. Ancak PSG forması giyen Kurzawa'nın, kariyerini İstanbul'da sürdürmek istemediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar da yeniden sol bek konusunda çalışmaları hızlandırdı. Leeds United ile sözleşme imzalamayan ve bonservisi elinde bulunan Ezgjan Alioski ile görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Bu arada sağ bek için girişimler sürüyor. İtalya Serie A ekiplerindenUdinese, Udinese'nin formasını giyen Jens Stryger Larsen için yanıt bekleniyor. Danimarkalı oyuncu için daha önce 4 milyon Euro istenmişti. Cim Bom'un ise halen Udinese tarafından indirim beklediği belirtildi.