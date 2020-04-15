Sol yumurtalık kisti belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?

Yumurtalık kisti, bir yumurtalık içinde veya üzerinde sıvı dolu bir kesedir. İki yumurtalık dişi üreme sisteminin bir parçasıdır. Yumurta, östrojen ve progesteron üretir. Her ay, normal bir adet döngüsü sırasında, yumurtalıklardan birinde bir yumurta küçük bir kese içinde büyür. Yumurta olgunlaştığında, kesesi yumurtayı serbest bırakmak için açılır. Yumurta, fallop tüpünden uterusa gider, burada seks sırasında döllenebilir ve bir bebeğe dönüşebilir. Yumurtanın yumurtalıktan serbest bırakılmasından sonra, kesesi çözülür.

Sol yumurtalık kisti belirtileri nelerdir?

Bir kese yumurta bırakmak için açılmazsa bir kist oluşabilir. Bir süre büyümeye devam edebilir veya yumurtanın serbest bırakılmasından sonra kese çözülmeyebilir, kese içinde sıvı birikebilir ve büyür. Bu tip kist en yaygın sol yumurtalık kistlerindendir ve genellikle kendi kendime geçer. Sol yumurtalık kisti kadınlarda menopozdan sonra oluşmaz. Aşağıdaki durumlar sol yumurtalık kisti için daha yüksek risk grubunda olanların ortak özelliğidir.

Sol yumurtalık kisti belirtileri kadın

-Kadın üreme organlarının enfeksiyonu olan pelvik inflamatuar hastalığınız varsa

-Rahim dışında uterus dokusunun anormal büyümesi olan endometriozis varsa

-Bulimia (yeme sorunu) varsa

-Hamile kalmak için doğurganlık ilaçları alıyorsanız risk altında olabilirsiniz.

Sol over kist belirtileri

Yumurtalık kistleri genellikle herhangi bir semptom göstermez. Semptomlara neden olduklarında şunları içerebilir:

-Sırtınıza veya uyluklarınıza girebilecek pelvik ağrı

-Seks sırasında ağrı

-Adet dönemlerindeki değişiklikler

-Göbek veya pelviste dolgunluk hissi

-Bağırsak hareketleri sırasında ağrı

-Sık sık idrara çıkma veya idrar olduğunu hissetme

Sol over kisti belirtileri

Kistlerin erken teşhisi ve gerekirse tedavi edilmesi önemlidir. Bir kist yok olmazsa patlama riski vardır. Bu çok acı verici olabilir ve karnın içinde kanamaya ve acil ameliyat ihtiyacına yol açabilir. Bir kist yumurtalığı bükerse, şiddetli karın ağrısı, bulantı ve kusmaya neden olabilir.

Bazen, yumurtalığı açmak ve yumurtalığın ölmesini engellemeye çalışmak için acil cerrahi gerekebilir. Doktorunuz belirtilerinizi ve tıbbi geçmişinizi soracak ve sizi muayene edecektir. Sol yumurtalık kistinin belirlenmesi için yapılacak testler şunları içerebilir:

-Yumurtalıklara bakmak için ses dalgalarını kullanan ultrason (en yaygın test)

- X ışınları ve yumurtalıkların ayrıntılı resimlerini göstermek için tomografi çekilmesi

-Yumurtalıkların ayrıntılı resimlerini göstermek için güçlü bir manyetik alan ve radyo dalgaları kullanan MR

-Yumurtalıklara bakmak için karnın içine küçük bir kesikle yerleştirilen küçük ışıklı bir tüpün kullanılması. Teşhise yardımcı olmak için biyopsi yapılabilir. Biyopsi, test için küçük bir doku örneğinin çıkarılmasıdır.

-Kan testleri

Sol yumurtalık kisti nasıl anlaşılır?

Sol yumurtalık kistleri genellikle 2 veya 3 adet döngüsü içinde kendiliğinden geçer. Geçmeyen kistler için ultrason kullanarak göbek veya vajinadan bir iğne yapılabilir. 3 adet döngüsünden sonra geçmeyen çok büyük kistler hormon ilacı ile tedavi edilebilir veya ameliyatla çıkarılabilir.

Yumurtalığı büken kistler genellikle yumurtalığa zarar vermemesi için hemen ameliyatla çıkarılmalıdır. Sol yumurtalık kistinden muzdarip olmamak için sağlık uzmanınızın önerdiği sıklıkta düzenli pelvik muayenesi olmalısınız. Rutin muayeneler, yumurtalıklarınızdaki değişikliklerin mümkün olduğunca erken teşhis edilmesine yardımcı olacaktır.

Sol yumurtalık kisti belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Yumurtalık kistleri üreme çağındaki kadınlarda sık görülür. Çoğu yumurtalık kisti, yumurtlama sırasında yumurtalık tarafından oluşturulan iyi huylu fizyolojik foliküllerdir. Yumurtalık kistleri genişlediklerinde ve çevredeki yapılar üzerinde kitle etkisi yaptığında veya yırtıldıklarında; kist içeriği peritonda veya yakındaki pelvik organlarda tahrişe neden olabilir.

Semptomatik rüptüre kisti olan hastalar genellikle akut başlangıçlı tek taraflı alt karın ağrısından şikayet ederler. Rüptüre cinsel ilişki, luteal faz, egzersiz, travma veya hamilelik neden olabilir.



