Söke Sazlı Ortaokulu’ndan voleybolda il birincisi oldu

2018-2019 öğretim yılı Aydın ili okullar arası voleybol şampiyonasında Sazlı Hilmi Fırat Ortaokulu yıldız erkekler kategorisinde il birincisi oldu. Madalya ve kupalarını alan okul öğrencileri ve eğitmenleri şampiyonluk sevinci yaşıyor. Okul Beden Eğitimi öğretmeni Hüseyin Topaç ve Müdür Yardımcısı Demet Akağaç koordinatörlüğünde şampiyonada mücadele eden Sazlı Hilmi Fırat Ortaokulu yıldız erkekler voleybol takımı, final maçında Mursallı Sabahat Oğuz Okulu takımı 3-0’lık net bir skorla yenmeyi başardı.

Sazlı Hilmi Fırat Ortaokulu Müdürü Murat Can; “Takımımızın büyük gayretle elde ettiği başarı gerek öğrencilerimizi ve velilerimiz başta olmak üzere, Sazlı halkına gurur yaşatmıştır” dedi.

Sazlı Ortaokulu aynı kategoride geçtiğimiz yıl Aydın il ikincisi olmuştu.

İHA