Sokaktan olimpiyatlara breaking tarihi

1970'lerin sonlarında New York’un Bronx mahallesinde gençler arasında başlayan ve kısa bir süre sonra dünyanın her yerine yayılan breaking, son yıllarda hem bir dans hem de bir spor dalı olarak öne çıkıyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 2024 Paris Olimpiyatları’na dahil edilen sokak dansı, 1980'li yılların başında büyük bir patlama gösterdi. Başlangıçta sadece yerde dans etme anlamına gelen breaking, şu an electric boogie, locking, uprocking, popping ve diğer varyasyonları içeren bir kavram haline geldi.

B-Boy ve B-Girl’lerin sıradışı dansı

Dansa ismini veren ‘break’ kelimesinin tam olarak nereden geldiği bilinmemekle birlikte funk müzikte kullanılan ‘break’ teriminden geldiği düşünülüyor. Bu dansı yapan erkeklere ‘b-boy’ ya da ‘break boy’, kızlara ise ‘b-girl’ ya da "break girl’ deniyor. B-boylar 1980'li yıllardan itibaren sadece breaking yapan gençlere değil DJ'lere ve rapçilere de veriliyor.

2004 yılından beri düzenleniyor

Breaking'in olimpiyat branşı olarak değerlendirmesi de 2018 yılında Arjantin’de düzenlenen Gençlik Olimpiyatları’nda yoğun ilgi görmesinin üzerine gerçekleşti. Sokak dansının prestijli bir branş olarak değerlendirildiği tek yer Olimpiyatlar değil. Dünyanın en geniş katılımlı teke tek breaking yarışması Red Bull BC One, 2004 yılından beri 30’u aşkın ülkede binlerce dansçının katılımıyla düzenleniyor. Bu sayede her yıl en yetenekli dansçılar kendilerini dünyaya tanıtma şansı elde ediyor.

Red Bull BC One 2022 Türkiye finalleri Antalya’da

Finalinin Antalya’da düzenleneceği Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağı için geri sayım başladı. 14 Mayıs’ta ön elemeler ve atölyelerle başlayacak Red Bull BC One’ın Türkiye finali ise 15 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Türkiye’nin en iyi B-Boy ve B-Girl’ünü, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan Red Bull All Star ailesinden Lil G, Red Bull BC One Dünya Finali 2021 jürilerinden B-Girl Sarah Bee ve efsanevi Türk B-Boy “Mucize” Mümtaz’dan oluşan jüri belirleyecek. Türkiye finalistleri 12 Kasım’da New York’ta gerçekleşecek dünya finalinde ülkemizi temsil edecek.

Red Bull BC One 2022 Dünya Finali New York’ta Gerçekleşecek

Red Bull BC One geçen sene dünyanın en iyilerini Polonya’nın Gdansk şehrinde bir araya getirdi. Dünyanın dört bir yanından gelen 32 dansçının hünerlerini gösterdiği 2021 yılında Red Bull BC One’ın kazananları B-Girl’lerde Logistx, B-Boylar’da Amir oldu. Red Bull BC One bu sene ise 19. Dünya Finali’ni kutlamak için Hip-Hop'un doğduğu topraklara geri dönüyor. Antalya’da düzenlenecek Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağının ardından büyük final kasım ayında New York’ta gerçekleştirilecek.