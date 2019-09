'Sokakta satranç var' ile Türkiye satrançta buluştu

Türkiye’nin her noktasından herkesin satrançta buluşmasını sağlayan etkinlikte, piknikler yapıldı, müzik grupları sahne aldı, grafiti grupları özel çizimler yaptı, gelinler- damatlar satranç oynadı ve açık havada özel turnuvalar düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde Sokakta Satranç Var etkinliğine katılırken, milli sporcular ve katılımcılarla fotoğraf çektirdi. Sokakta Satranç Var etkinliği; İstanbul Miniatürk’te, Nevşehir Avanos’da, Niğde’de, Sakarya Kent Parkı’nda, Kars Çıldır Gölü’nde, Van Bahçeşehir’de, Balıkesir’in yemyeşil doğasında, Çorum’un 15 Temmuz Hürriyet Parkı’nda, Pamukkale Travertenlerinde, Gümüşhane’de, Yalova Çiftlikköy’de, Denizli’nin Honaz İlçesi’nde, Ankara’nın Kahraman Kazan ilçesinde, İzmir’de olmak üzere kuzeyden güneye, doğudan batıya, 81 il ve ilçede renkli görüntüler ile gerçekleşti.

SOKAKLARDA BAYRAM TADINDA SATRANÇ KEYFİ

Satranç kültürünü tüm yurda yaymayı, tanıtmayı, sevdirmeyi ve Türkiye'nin her il ve ilçesini satranç parkları ile buluşturmayı hedefleyen Projede katılımcılar sokaklarda bayram tadında satranç keyfi yaşadı. Sokakta Satranç Var etkinliğinin satrancı 7’den 70’e herkesin sporu olarak gösteren, sımsıcak, dağda, bayırda, denizde her yerde harika görüntüler yaşatan bir proje olduğuna değinen TSF Başkanı Gülkız Tulay, şu ifadeleri kullandı:

“SATRANÇ, TOPLUMDA BÜTÜNLEŞTİRİCİ BİR UNSUR OLDU”

“Her yıl düzenlediğimiz etkinliklerimiz sayesinde satrancın, toplumda bütünleştirici bir unsur olduğunu görüyoruz. Yer, zaman ve engel tanımayan bu özel spora ilgi haliyle çok yüksek oluyor. Satrancın sayesinde, aileler, çocuklar, arkadaşlar, nesiller ve kültürler de bütünleşiyor, bir araya geliyor. Memleketimizin her noktasından inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Ne mutlu ki, emeklerin ve çabaların karşılığını fazlası ile alıyoruz. İl bazında bu etkinlik için özel çaba gösteren, hazırlanan her temsilciliğimize, eğitmenlerimize ve destek veren her kuruluşa çok teşekkür ediyorum. Daha fazla insanımıza ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”