Sokağın kralı San Marino

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr’ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr’s Five’ta en iyi sokak futbolu takımı Ankara’da belli oldu. Gaziantep, Sivas, Çanakkale ve Denizli’deki elemelerin ardından Türkiye’nin en iyi 6 amatör sokak futbolu takımı ve geçen yılın şehir finalisti olarak davet edilen (wildcard) üç takım dev finalde karşı karşıya geldi. Finalistlerin 2021 şampiyonluğu için ter döktüğü Red Bull Neymar Jr’s Five’ta şampiyon Gençlik Parkı’nda düzenlenen büyük finalle belli oldu. Rakiplerine şans tanımayan San Marino kupaya uzanmayı başardı

Neymar Enstitisü’ne karşı!

San Marino takımı Katar’da düzenlenecek Dünya Finalleri’ne giderek, Türkiye’yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr Enstitisü’ne karşı oynama fırsatını da elde etti. Sokak futbolu heyecanı Red Bull Neymar Jr’s Five ile ilgili detaylı bilgiye www.redbull.com/neymarjr adresinden ulaşılabiliyor.

6 takım büyük finalde

Şehirlerde futbol oynama fırsatı bulamayanlar ve geçmişin ruhunu özleyenler için geri dönen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr’s Five’ta en iyiler Ankara’da karşı karşıya geldi. Brezilyalı futbolcu Neymar Jr’ın adıyla düzenlenen Red Bull Neymar Jr’s Five’ta Gaziantep, Sivas, Çanakkale ve Denizli’de düzenlenen elemelerle 6 takım büyük finale adını yazdırırken, 6 takımın yanı sıra 2020 yılında boy gösteren 3 şehir finalisti takım da finale davet usulüyle(wildcard) katıldı. TSYD ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile düzenlenen Red Bull Neymar Jr’s Five Türkiye Finali, Gençlik Parkı’nda gerçekleştirildi.

Son nefeste kazandılar

Sokağın en iyisi olmak için Gaziantep’teki elemelere katılan San Marino takımı burada rakiplerine şans tanımayarak ismini dev finale yazdırmayı başardı. Türkiye Finali’nde grup maçlarında da başarılı sonuçlar alan San Marino yarı finalde Gegenpress’i mağlup etti. Red Bull Neymar Jr’s’ın tecrübeli takımlarından biri olan San Marino, finalde Doksanlar ile karşı karşıya geldi. Tecrübeyle gençliğin karı karşıya geldiği dev finalin ilk dakikaları sakin geçerken goller son dakikalarda gelmeye başladı. San Marino maçın bitmesine çok az zaman kala skoru 2-1’e getirmeyi başararak büyük finali kazandı.

Katar’da finallere gidecekler

Türkiye Finali’nde şampiyon olan San Marino takımı kupasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan aldı. Türkiye şampiyonu olan takım, Katar’da düzenlenecek Dünya Finalleri’ne giderek, Türkiye’yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr Enstitisü’ne karşı oynama fırsatını yakaladı. Sokak futbolu heyecanı Red Bull Neymar Jr’s Five ile ilgili detaylı bilgiye www. redbull.com/neymarjr adresinden ulaşılabiliyor.

‘Elimizden geleni yapalım’

Şampiyon takımın kaptanı Efe Şeker, “San Marino olarak Red Bull Neymar Jr’s Five’a ilk 2013 yılında katıldık. O zaman Adana elemelerinde birinci olarak İstanbul finallerine gittik. Biraz da ciddiye almadık sanırım çeyrek finalde elendik. Ondan sonra üç defa daha katıldık, ikisinde yine ismimizi Türkiye finallerine yazdırmayı başardık. Bu sene 201 yılında kadroda olan arkadaşlarımızın yaş sebebiyle son senesi. Kendi aramızda dedik ki elimizden geleni yapalım bu arkadaşlarımız için şampiyonluğu alalım” dedi.

‘Tecrübe farkı’

“Bazı arkadaşlarımız gelemedi buraya ama yedekteki arkadaşımız da elinden geleni yapınca şampiyon olmayı başardık” diyen Şeker, sözlerini şöyle sürdürdü: “Finalde karşılaştığımız takım çok genç ve hızlıydı. Biz tecrübeyi kullanarak son saniye golüyle şampiyon olduk. Biraz da şans yanımızdaydı sanırım.”

Neymar Jr Enstitüsü nedir?

Dünya Finali’nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr Enstitüsü, Neymar’ın kurduğu kar amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande’de bulunan Enstitü, 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek gibi birçok hizmetin yanında futbol gibi çeşitli spor ve aktiviteleri öğrenme ve yapma imkanı sağlıyor.

Red Bull Neymar Jr’s’ın turnuva formatı

Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr’s Five’a 18 ile 35 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Herhangi bir cinsiyet sınırlamasının olmadığı turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor olması. Beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.