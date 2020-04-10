Son dakika sokağa çıkma yasağı haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda corona virüs salgınına karşı alınan önlemleri anlatması ve gündeme dair son dakika açıklamalarda bulunmuş, 21 Mart saat 24.00 itibariyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırılmıştı. 3 Nisan'da daha önce 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı, 20 yaş altı tüm vatandaşlara da getirilmişti. Bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. İçişleri Bakanlığınca dün geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı getirildi.

Sokağa çıkma yasağı nedir?

Sokağa çıkma yasağı devletler tarafından olağanüstü durumlarda vatandaşların sokağa çıkma özgürlüklerinin kısmen veya belirli süre içerisinde tamamen ellerinden alınmasıdır. Bu kararın devlet tarafından verilebilmesi için öncelikle olağanüstü bir hal olması ve devletin bu yönde çalışmalarını aktarması gerekir. Sokağa çıkma yasağı kararı iki durumda alınabilir. Birincisi olağanüstü hal şartlarıdır. İkincisi ise Temel Hak ve Hürriyetlerin kısıtlanması durumlarıdır.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

İçişileri Bakanlığı, bu geceden geçerli olmak üzere 12 Nisan saat 24:00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı geldiğini duyurdu.

Sokağa çıkma yasağı ihlalinin cezası nedir?

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler için uygulanacak cezalar Kabahatler Kanun’una göre belirlenmektedir.

Sokağa çıkma yasağı kimler için geçerli olabilir?

Koronavirüs nedeni ile sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği gibi bu durum ülke genelinde, bölgesel veya şehir şehir de uygulanabilecek bir durumdur. Buna göre 21 Mart 2020 tarihinde İç İşleri Bakanlığı’nın getirmiş olduğu 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması ilerleyen dönemler de tüm vatandaşlar için tüm ülke genelinde uygulanabilir.