Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte 0-14 yaş, 15-20 yaş ve 65 yaş üstü olmak üzere 3 farklı yaş grubu için bir süredir belirli tarihlerde ve saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. 0-14 yaş arası çocuklar dün 11:00-15:00 saatleri arasında sokağa çıkma iznini kullandı. Açık havanın ve parkların tadını çıkaran çocukların ardından şimdi gözler 15-20 yaş arası gençlere çevrildi.

Uzun bir süredir sokağa çıkma yasağı sınırlamasında olan ve hayatına evde devam eden 15-20 yaş arası gençler ilk kez geçtiğimiz hafta sokağa çıkma fırsatı yakalamıştı. Bu hafta yine 4 saat sokağa çıkma izninden faydalanmak isteyen gençler kendileri için verilen tarih ve saati bekliyor. Peki Sokağa çıkma izni saat kaça kadar? 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman? Gençler saat kaçta dışarı çıkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mayıs'ta yaptığı kabine toplantısı sonrasında verdiği son bilgilere göre yaş gruplarına göre sokağa çıkma izninin olduğu gün ve saatler şöyle:

0-14 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman?

0-14 yaş grubu 20 Mayıs Çarşamba günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında sokağa çıkabildi.

15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman?

15-20 yaş grubu 22 Mayıs Cuma günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman?

65 yaş üstü vatandaşlar, 22 Mayıs Pazar günü 14.00 - 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma yasağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı süresince 4 gün boyunca 81 ilde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır. 24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek."

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Mayıs ayı boyunca sokağa çıkma yasağının uygulanmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz" dedi. Ancak sokağa çıkma yasağının ne zaman tamamen sona ereceğiyle ilgili bir ifade kullanmadı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İSTİSNASI GENELGESİ

Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine 65 Yaş ve Üzeri ile 20 Yaş Altı Vatandaşların Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnası konulu genelge gönderildi.

Genelgede, tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlandığı anımsatıldı. Yine 81 ilde 01.01.2000 tarihinden sonra doğanların geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin karar alınarak uygulandığı hatırlatıldı.

Genelgede, 04 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Bilim Kurulunun önerisiyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlara yönelik daha önce alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin 22 Mart tarihinden itibaren 44 gündür uygulandığı belirtildi.

Yine 20 yaş ve altına yönelik vatandaşlara yönelik alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin ise 04 Nisan tarihinden itibaren 31 gündür uygulandığı ifade edildi.

Genelgede, Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde bu kapsamdaki vatandaşları rahatlatıcı bir karar alındığı belirtildi

Buna göre; 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Sokağa çıkmaları kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

Bakanlığımız valiliklerden İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen çerçevede gerekli kararların alınmasını istedi.

Bakanlığımız valiliklerden, özellikle 10 Mayıs Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkacağı için 11.00-15.00 saatleri arasında (diğer vatandaşlarımız ile risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın karşı karşıya kalmaları halinde oluşabilecek riski azaltmak adına) anılan grubun dışında kalan vatandaşların gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için her türlü iletişim kanalı kullanılarak etkin bir bilgilendirme/kampanya yapılmasını talep etti.

Valiliklerden, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlar ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşların, dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin illerde yapılamasını istedi.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 ‘nci maddesi gereğince idari işlem uygulanacak. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.



