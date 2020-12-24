Şok eden Fatih Terim gerçeği! 36 maç...

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçında Arda Turan'a gösterilen sarı kartın ardından sinirlenen teknik direktör Fatih Terim, hakem Mustafa Öğretmenoğlu ile sert bir münakaşaya girdi. Kırmızı kartla oyun dışında kalan Terim, ayrıca başka eylemleri nedeniyle de PFDK'ya sevk edildi ve 5 maçlık men cezası aldı.

Galatasaray’da Fatih Terim, böylece 1996’dan bu yana toplam 36 maç ceza almış oldu. Geçen sezon Kayseri maçının ardından 4 müsabakadan men alan Terim, 2018-19’da Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası hakeme yönelik hakareti ve basın toplantısında sportmenliğe aykırı açıklamalardan 7 maç ceza almıştı. Sonra sportmenliğe aykırı açıklamadan 3 maç daha ceza aldı.

2018-19‘da 33. haftadaki Başakşehir maçından da Fatih Terim’e ceza çıktı. Tecrübeli teknik adam rakip takım antrenörüne saldırısı nedeniyle 3 maçla daha cezalandırılırken aynı sezonda aldığı toplam ceza 13 maç oldu.

Terim, 2012-13 sezonunda Mersin İdman Yurdu maçında 3 maç ceza aldı. Aynı sezonda Orduspor karşılaşmasında ise 9 maç ceza verildi.