Şok açıklama! Aziz Yıldırım şantaj yaptı

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Andre Santos, İstanbul’da oynadıkları dönemde seks partisi yaptıkları iddialarını yanıtladı ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile aralarında geçen görüşmeye de değindi.

2009-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Andre Santos, ülkesi Brezilya’da verdiği röportajda Sarı-Lacivertli kulüpte Galatasaray derbisi öncesinde “seks partisi” yaptıkları ile ilgili iddiaları yanıtladı ve yaşananları anlattı.

ŞEHRi KONTROL EDiYORDU

Söylendiği gibi bir şey olmadığını kaydeden Santos, “Lugano’nun doğum günü vardı ve Galatasaray maçından 2 hafta önce bir parti düzenledik. Parti yaptık. İçmeye gittik, sonra parti için bir yer kiraladık ve özel konuklarla parti yaptık. 1:30’da eve gittim. Roberto Carlos ile birlikte ayrıldık” dedi. Aziz Yıldırım’ın fotoğraflarla kendilerini tehdit ettiğini de belirten 36 yaşındaki isim, “Fenerbahçe Başkanı’nın şehirde her yerde eli vardı, neredeyse şehri kontrol ediyordu” dedi.

BASINDA DA YER ALMIŞTI

36 yaşındaki futbolcu, “Oteldeki bir adam asansörden inerken misafirlerimizle fotoğraflarımızı çekmiş ve Başkan’a yollamış. Başkan, otelde seks partisi yaptığımızı söyledi. Bize de, ‘Eğer derbiyi kazanmazsanız bunları basına veririm’ diye konuştu. Çok şaşırmıştık” açıklamasını yaptı. Fenerbahçe, bahsedilen derbiyi Galatasaray’a karşı 1-0 kazandı ancak sonrasında bu olay partiyle ilgili haberler basında yer aldı. Çok konuşulan geceyle ilgili sansasyonlar uzun süre gündemi meşgul etmişti. (Akşam)