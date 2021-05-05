Maracana Stadyumu'ndaki Şöhretler Müzesi'ne dahil edileceği haberini alan Brezilyalı efsane futbolcu Adriano gözyaşlarına boğuldu.

Adriano'nun adı, eski takım arkadaşları ve idollerin ayak izlerini taşıyan dünyanın en ünlü stadyumlarından biri olan Maracana Stadyumu'nda yer alacak. Haberin kamuoyuna açıklanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Brezilyalı efsane futbolcu, "Çok heyecanlıyım. Bu her zaman benim hayalim oldu" ifadelerini kullandı.

Dünya yıldızlarıyla bir arada olacak

Ünlü Maracana Stadı'ndaki şöhretler müzesinde Ronaldinho, Pele, Ronaldo ve Garrincha gibi efsanelerin ayak izleri yer alıyor.

Ülkesiyle Copa Amerika'yı kazandı

Inter ve Roma gibi Avrupa devlerinde forma giyen 39 yaşındaki eski futbolcu 2005 yılında Brezilya ile Copa Amerika kupasını kazanmıştı.