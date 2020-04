Kış mevsiminde ve mevsim geçişlerinde sık sık soğuk algınlığına bağlı olarak rahatsızlık yaşayabiliyoruz. Soğuk algınlığına yönelik evde bitkisel çözümler mevcuttur. Bitkisel yöntemler ile birlikte soğuk algınlığından kurtulabilirsiniz. Soğuk algınlığı rahatsızlığı yaşayanlar arama motorlarından bu konuya bağlı olarak araştırma yapmaktadırlar. Peki, soğuk algınlığına ne iyi gelir? Nezleye iyi gelen meyveler, çaylar ve evde yapılabilecek şeyler nelerdir? İşte soğuk algınlığına iyi gelen doğal yöntemler. Soğuk algınlığına yönelik bitkisel tedavi yöntemleri mevcuttur. Son aylarda ise en çok soğuk algınlığına yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Soğuk algınlığı sıklıkla karşılaşılan bir rahatsızlık olarak bilinmektedir.

Soğuk algınlığına ne iyi gelir?

Soğuk algınlığı problemi yaşıyorsanız uygulayabileceğiniz pek çok bitkisel tedavi seçenekleri vardır. Soğuk algınlığına yönelik pek çok bitki çayı bulunmaktadır.

Ekinezya çayı: Ekinezya çayı soğuk algınlığına birebir olan bir bitki çayıdır. Ekinezya çayı bağışıklık sistemini güçlendirir ve kişinin daha iyi hissetmesini sağlar. Soğuk algınlığına neden olan virüslerin vücuttan atılmasını sağlar. Vücuttaki tüm patojenleri gideren ekinezya çayı tam anlamıyla bir şifa deposudur. Ekinezya çayı vücutta ki yararlı enzimlerin çalışmasını sağlar ve kişinin soğuk algınlığından dolayı yer alan şikayetlerin hafiflemesine yardımcı olur.

Bal: Soğuk algınlığı şikayeti için bal da etkili bir çözümdür. Bal her derde deva olarak bilinir. Soğuk algınlığı yaşayan kişiler bal tüketerek de bu semptomlarından kurtulabilirler. Bal soğuk algınlığından ötürü yaşanan boğaz tahribatını önler. Boğazı yumuşatan bal baş ağrısını da dindirir. Soğuk algınlığına yönelik bal karışımı bulunmaktadır. Balı bir çay kaşığı limon suyuna ilave ederek tüketebilirsiniz. Böylece bal tüketirken hem de c vitamini alarak soğuk algınlığı şikayetlerinizden kurtulacaksınız. Ballı karışımı kısa aralıklarla birlikte tüketebilirsiniz. Soğuk algınlığına yönelik birebir bir deva olan bu karışım ile birlikte kısa süre içerisinde tüm semptomlarınızdan kurtulacaksınız.

Tarçın: Tarçın da aynı şekilde soğuk algınlığına çare olarak tüketilmesi gereken gıdalardandır. Tarçını özellikle tatlıların üzerinde tüketilmesi ile soğuk algınlığınızı giderebilirsiniz. Boğaz kuruluğuna ve boğaz ağrısı için de tarçın tüketmeniz önerilir. Bir bardak suyun içine atacağınız bir kaşık tarçın ile birlikte soğuk algınlığına karşı bitkisel bir tedavi uygulamış olabilirsiniz. İki karanfili tarçın içine karıştırıp bir bardak suyun içinde tüketebilirsiniz. Böylece soğuk algınlığı problemleriniz kısa süre içerisinde sona erecektir.

Nezleye iyi gelen meyveler

Soğuk algınlığına bağlı olarak nezle hastalığı gelişmektedir. Nezleye iyi gelen ilk meyvelerden biri portakaldır. Portakal c vitamini bakımından oldukça zengindir. C vitamini nezleyi keser ve nezleden dolayı şikayetlerinizi hafifletir. Soğuk algınlığına iyi gelen bitki çayları bulunmaktadır. Ebegümeci çayı bağışıklık sistemini güçlendirir ve soğuk algınlığını keser. Solunum sistemini güçlendirir ve boğaz yollarında ki enfeksiyona iyi gelir. Soğuk algınlığına bağlı olarak gelişen öksürüğe de iyi gelmektedir. Ebegümeci çayını günde 3 defa içerek soğuk algınlığı şikayetlerinizi minimum seviyeye indirebilirsiniz.

Nezleye iyi gelen bir diğer meyve ise elmadır. Elma sahip olduğu bileşenler sayesinde nezleyi keser. Nezle hastalığı kişiyi yorgun ve bitkin hissettirir. Elma da kişinin bağışıklık sistemine ve sindirim sistemine olumlu fayda sağlar. Böylece siz de elma yiyerek soğuk algınlığı şikayetlerinizden ve nezleden kurtulabilirsiniz. Elmayı elma suyu şeklinde de tüketebilirsiniz. Yoğun vitamine sahip olan elma suyu ayrıca tadı da çok güzeldir. Gün içerisinde istediğiniz kadar tüketebilirsiniz.

Nezleye iyi gelen çaylar ve evde yapılacak şeyler

Nane ıhlamur çayı ise soğuk algınlığı denilince akla ilk gelen bitki çaylarından biridir. Ihlamur ve nanenin karışımı ile soğuk algınlığı şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz.

Ihlamur Çayı: Ihlamur çayının faydaları saymakla bitmiyor. Soğuk algınlığına bağlı olarak çöken bağışıklık sistemini güçlendiren ıhlamur çayı ateşli hastalıklara karşı da etkili oluyor. Ihlamur çayını dilediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Böylece kısa süre içerisinde bu şikayetlerinizden arınacaksınız. Ihlamur çayı ayrıca ağrıları da dindirmektedir. Soğuk algınlığından dolayı vücutta bir takım ağrılar olabilir. Bu ağrılar kas ağrılarıdır. Dolayısıyla nane ve ıhlamur çayını içerek bu ağrılarınızı hafifletebilirsiniz.

Zencefil Çayı: Zencefil çayı da soğuk algınlığına karşı bire birdir. Zencefil çayı grip ve baş ağrıları semptomlarını hafifletir. Soğuk algınlığını geçirir. Ayrıca terlemeye de yardımcı olduğundan dolayı soğuk algınlığı semptomları kısa süre içerisinde hafifler. Eğer soğuk algınlığı problemi yaşıyorsanız bol bol c vitamini almanız gerekmektedir. C vitamini içeren gıdalardan en bilinenleri ise limondur. Limon suyunu sıkarak doğal olarak tüketebilir ve vücudunuza bolca limon suyu alarak soğuk algınlığı semptomlarını geçirebilirsiniz. Limon suyu yerine portakal suyu da içebilirsiniz. Portakal suyu da aynı şekilde c vitamini bakımından oldukça zengindir ve soğuk algınlığını hafifletir.

Sarımsak Kürü: Soğuk algınlığına karşı sarımsak kürü uygulayabilirsiniz. Sarımsak her derde deva olarak biliniyor. Soğuk algınlığına da oldukça etkili olan sarımsak kürü ile kısa süre içerisinde soğuk algınlığından kurtulabilirsiniz. Sarımsak antibakteriyel özelliği bulunan bir gıdadır.

Soğuk algınlığından kaynaklanan semptomları hafifletir ve vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Sarımsak kürünün hazırlanışı oldukça kolaydır. Eğer sizler de soğuk algınlığı şikayetiniz varsa bu sarımsak kürünü uygulayabilirsiniz.

Sarımsak kürü bir adet sarımsağı ezerek yapımına başlanır. Ardından sarımsak ezildikten sonra iki çay kaşığı limon suyu ilave edilir. Bir tatlı kaşığı da bal ilave edilerek karıştırılır. Karıştırıldıktan sonra bir çay kaşığı karabiber ekleyerek karışım hazırlanmış olur. Bu sarımsak kürünü her gün tüketerek kısa süre içerisinde bu şikayetlerinizden kurtulacaksınız.