Sofianne Feghouli: Çok iyi bir giriş yapacağım

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofianne Feghouli Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

İşte yıldız futbolcunun yaptığı açıklamalar...

Kamp sürecinde takım olarak iyi çalıştık. Olumlu bir çalışma dönemi geçirdik. Şunu söyleyebilirim ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapacağız. Sezon başında dinlenemedim ve Afrika Kupası'ndan ötürü kamp dönemi de geçiremedim. Bu durumu da hiç saklamadım. Şimdi daha iyi dinlendim ve çalıştım. İnşallah sezonun 2.yarısında elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çok iyi bir giriş yapacağım. Bunu da Galatasaray'ın şampiyon olması için yapacağım. Arkadaşlarımız, hocamız çok yardımcı oldular. Anlayışla karşıladılar. Biz hem kupayı hem de şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Geçen sene 10 puan geriden gelip şampiyon olduk. Bunu bir kez daha başaracağımıza inanıyorum. Kupayı kazanıp ligde şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Jesse genç bir oyuncu, bir adaptasyon süreci olabilir. Ama zamana şampiyonluk yarışında bize önemli katkılar sunacağını düşünüyorum.

Metin Karabaş - Murat Akbaş | Antalya