Galatasaray'ın Cezayirli sağ kanat oyuncusu Sofiane Feghouli, Fransız basınına çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki yıldız isim, Actu Foot ile gerçekleştirdiği geniş söyleşide Sarı Kırmızılılar'a geliş nedeni, bu sezonki hedefleri ve yeni transfer Steven Nzonzi hakkında konuştu. İşte Soso'nun röportajından öne çıkan bölümler:

"Galatasaray'ın projesi hoşuma gitti"

"Premier Lig'de futbol gerçekten çok farklı. Ne yazık ki ben de West Ham United'da oynadığım dönemde hem fiziksel hem de kişisel bazı problemler yaşamıştım. En nihayetinde de kendimi bir türlü gösteremedim. Devre arasında takımdan ayrılabilirdim ama kulübüm beni bırakmak istemedi. Galatasaray'a imza atmak için sezon sonunu beklemek zorunda kaldım.

Galatasaray'a bana sundukları projeyi beğendiğim için transfer oldum. Üstelik takımın en önemli hedefi kupalar kazanmaktı ki ben de o zamana dek bunu hiç başaramamıştım. Bu nedenle teklifi hemen kabul ettim. Ligde iki yıldır şampiyon oluyoruz. Geçtiğimiz yıl da Türkiye'de kazanabileceğimiz tüm kupaları kazandık. Elde ettiğim tecrübelerle artık her ligde oynayabileceğimi düşünüyorum. Farklı liglerde farklı hocalarla çalıştım. Yüksek seviyede futbol oynadığınız zaman farklı mevkilerde oynamaya ve farklı ülkelere uyum sağlayabiliyorsunuz."

"Türkiye'deki baskıya dayanamayan çok futbolcu gördüm"

"Bugüne kadar forma giydiğim takımlar arasında en ateşli taraftara sahip olanı kesinlikle Galatasaray. Kulübe ilk geldiğinizde size büyük bir sevgi gösterisinde bulunuyorlar. Sizi destekliyor ve cesaretlendiriyorlar. Sahadayken bunun karşılığını veriyorsanız ortaya harika bir tablo çıkıyor. Her futbolcuya bir gün bu ortamı yaşamasını diliyorum.

Türkiye'ye gelip de buradaki baskıya dayanamayan pek çok futbolcu biliyorum. Herkes, 50 bin kişi önünde oynayacak kadar cesur olamaz. İnanın bana, Türkiye ligi hiç kolay değil. Ben buradaki baskıya hazırdım. Bu nedenle herhangi bir problem yaşamadım. Galatasaray'a gelmeden önce kupalar kazanmak, dolu tribünlere karşı oynamak ve kulüp tarihine geçmek istiyordum. Şu ana kadarki performansımdan memnunum ve böyle devam etmeyi umuyorum."

"Favori değiliz ama şansımızı zorlayacağız"

"Şampiyonlar Ligi'nde kupanın favorileri arasında yer alan iki takım ve Club Brugge gibi zorlu bir rakiple aynı gruba düştük. Kura çekiminde üçüncü torbada yer aldığımız için işimizin zor olacağını biliyorduk. Zaten Şampiyonlar Ligi, son derece zorlu bir turnuva. Grupta favori değiliz ancak Real Madrid, Paris Saint Germain ve Brugge'ü zorlamaya çalışacağız. Taraftarlarımız için her şeyi yapacağız. Bu yaz çok iyi transferler yaptık. Umarım hızlıca oyun ezberimizi yakalar ve galibiyet serisine başlarız.

Şahsen başarıya hâlâ açım. Galatasaray, her daim kazanmak isteyen bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalabilmek için elimizden geleni yapacağız. Bizim için son derece zor olacak ama motivasyonumuz yüksek olduğundan hiç kimse PSG ve Real'in bizi kolayca geçeceğini söyleyemez. Onlara mümkün olan en büyük zorluğu çıkarmaya çalışacağız."

"Nzonzi çok iyi bir futbolcu ve insan"

"Yeni transferlerimizden Steven Nzonzi, çok iyi bir insan. Son derece mütevazı ve çalışkan bir takım arkadaşı. Çok sayıda dil bildiği için uyum sorunu çekeceğini sanmıyorum. Kendisi, Sevilla'da ne kadar üst düzey bir oyuncu olduğunu gösterdi. Fransa Milli Takımı'yla dünya şampiyonu olmuş tecrübeli bir futbolcudan söz ediyoruz. Bana göre takımımız için büyük bir güç. Bize orta sahada büyük bir kalite sağlayacak. Onu takımda görmekten ötürü memnunum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler