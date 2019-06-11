Sevilla ve Suudi Arabistan kulüplerinin gündemindeki Feghouli, hiçbir yere gitmek istemiyor. Sezonun ikinci yarısında gösterdiği inanılmaz performansla hem teknik heyetin hem de taraftarın gözbebeği olan Cezayirli yıldız, daha uzun yıllar Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi hedefliyor. Bu doğrultuda menaceriyle de görüşen Feghouli’nin, “Sakın teklif getirme. Ben ve ailem burada çok mutluyuz ve Galatasaray’da kalacağım. İlk şampiyonluğumu burada yaşadım, daha çok kupa kaldırmak istiyorum” dediği öğrenildi.

Feghouli’nin 2022’ye kadar Cim Bom ile kontratı bulunuyor.

Sezon onun için bitmedi

Transfer teklifleriyle kafasının karışmasını istemeyen Feghouli, hali hazırda Fatih Terim’in de ‘satılmasın’ raporu verdiği Galatasaray kadrosundaki 4-5 oyuncudan biri. Afrika Uluslar Kupası için Cezayir Milli Takımı’nın kadrosunda bulunan 29 yaşındaki yıldız, yaz kampına bu nedenle rötarlı katılacak.

Metin Karabaş

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