Sofiane Feghouli içini döktü! Transferler ve Galatasaray...

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Fransa'da yayım yapan Foot Mercato adlı internet sitesiyle geniş bir röportaj gerçekleştirdi. 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Sarı Kırmızılılar'ın yeni transferleri ve bu sezonki hedefleri üzerine flaş açıklamalarda bulundu. İşte Soso'nun birbirinden çarpıcı o sözleri:

"Transferlerden çok memnunum"

"Şahsen Galatasaray'ın bu yaz yaptığı transferlerden çok memnunum. Tüm kulvarda mücadele ettiğimiz için geniş bir kadroya sahip olmamız gerekiyor. Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı'yla şampiyonluk yaşamış ve La Liga'da kendisini ispatlamış bir oyuncu. Seviyesi çok yüksek bir futbolcudan söz ediyoruz. Aynı şekilde Mario Lemina da geçtiğimiz sezonu sakatlıklarla geçirmesine rağmen Olimpik Marsilya ve Juventus'ta kendisini kanıtlamış, üst düzey bir isim.

Kadromuza kattığımız bir diğer oyuncu olan Jean Michael Seri de oldukça tecrübeli, iyi bir futbolcu. Hollanda Milli Takımı'nın önemli parçalarından Ryan Babel de bize katıldı. Tüm bu oyuncular, bize bu sezon çok büyük katkı sağlayacak. Bunun yanında Mariano, Yuto Nagatomo ve Fernando Muslera gibi uzun süredir birlikte oynayan isimlere sahibiz. Ben de bu grubun bir parçasıyım. Kısacası iyi bir kadromuz var."

"Bazı oyuncular henüz hazır değil"

"Dediğim gibi kulübün yaptığı transferlerden ötürü çok memnunum. Şimdi oyun akışkanlığını mümkün olan en kısa sürede yakalamamız gerekiyor. Zira bazı oyuncular, buradaki oyun seviyesini ve deplasmanların zorluğunu bilmiyorlar. Ancak bahsettiğimiz isimler, çok iyi oyuncular oldukları için bu sorunu kısa sürede aşacaklar. Fiziksel açıdan hepimiz formda olacağız. Dolayısıyla iyi bir sezon geçireceğimizi umuyorum.

Ligde son iki sezonu şampiyonlukla tamamladık. Geçtiğimiz yıl, Türkiye'de kazanabileceğimiz tüm kupaları kazandık. Türkiye Kupası ve Süper Kupa da buna dahil. Bu başarıları yeniden elde etmek için her şeyi yapacağız. Şampiyonlar Ligi'nde ise Paris Saint Germain ve Real Madrid gibi iki büyük favorinin yanı sıra Club Brugge gibi zorlu bir takımla eşleştik. Son 16 turuna kalabilmek için sürpriz yapmak zorundayız. Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi vermemiz lazım.

Başarıya hâlâ açım. Bir önceki yıl hem milli takım hem de kulübümde büyük başarılar yakaladım. Her şeyi kazandık ama ben daha fazlasını istiyorum. Galatasaray'la kupa kaldırmaya devam etmek ve kulübün tarihine geçmek istiyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler