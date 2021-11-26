Sofiane Feghouli: Gruptan lider çıkmak istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Marsilya'yı 4-2 mağlup eden ve gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray 'da Sofiane Feghouli, 90 dakika sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe derbisinde aldıkları kötü sonucun ardından güzel bir reaksiyon gösterdiklerini belirten Cezayirli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Açıkçası çok mutluyum bu akşam aldığımız sonuçtan dolayı. Derbide aldığımız kötü sonuçtan sonra bu akşam çok güzel bir reaksiyon gösterdik. Çok güzel oynadık. Hatta daha farklı da bitebilirdi bu maç. Çok önemli bir maç. Biz de futbolcular olarak bu tür maçları oynamayı seviyoruz. Lazio maçını kazanarak gruptan lider çıkmak istiyoruz.”







