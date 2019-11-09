Sofiane Feghouli: Galibiyet almamız çok önemliydi

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Sofiane Feghouli, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa yorumladı.

Sofiane Feghouli’nin açıklamaları şu şekilde:

“Çok mutluyum. Sadece attığım gol için değil bu akşam takım olarak çok olumlu işler yaptık. Herkes mücadele etti, herkes pres yaptı. Bunu birinci dakikadan son dakikaya kadar yaptılar. Çok güzel bir galibiyet oldu özellikle de zorlu bir takım karşısında.

Fiziksel olarak kendimi her geçen gün daha iyi hissediyorum. 90 dakika oynamam gerekiyor her maçta. Daha da iyiye gideceğiz. Önümüzde Milli Takım arası var bu arayı da değerlendirmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid maçından sonra bu akşam burada galibiyet almamız çok önemliydi. Bugün yeni oyuncular da bizimle birlikte oynadılar ve onların da forma rekabeti için oynamaları önemliydi. Bu akşam attığım golü eşime ve çocuklarıma armağan etmek istiyorum.”