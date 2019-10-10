Cezayir Teknik Direktörü Djamel Belmadi'nin Demokratik Kongo ile oynayacakları hazırlık maçı öncesinde yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. 43 yaşındaki teknik adam, karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında "İsmini söylemeyeceğim ama takımdaki önemli futbolcularımızdan biri, bana kendi takımında nasıl çalıştıklarını anlattı. Sözleri karşısında şok geçirdim. Büyük bir kulüpte yaşanan bu tip şeyler tam bir amatörlük." ifadelerini kullandı.

Deneyimli hocanın bu sözlerinin ardından ismi verilmeyen futbolcunun Milan'da forma giyen Ismael Bennacer, Monaco'nun santrforu Islam Slimani ya da Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli olabileceği konuşuluyor. Özellikle Feghouli'nin son Gençlerbirliği maçında oyundan çıktıktan sonra Fatih Terim ile yaşadığı tartışma, Belmadi'nin kastettiği ismin kendisi olabileceğine yönelik iddiaları güçlendiriyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler