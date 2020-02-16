Soda Zayıflatır Mı? Soda İçin Bilinmesi Gerekenler Ve Tavsiyeler

Soda Zayıflatır mı?

Yapılan araştırmalar neticesinde sodanın yemekten sonra tüketilmesi, zayıflama konusunda önemli bir katkı sağladığı ortaya çıkmış durumda. Mideye hızla dolan maden suyu vücuttaki kalori oranının minimum seviye çekilmesine imkan veriyor.

Diğer yandan sindirim sisteminin iyi çalışmasına fırsat verirken, alkali yapısı ile mide asidini dengelemektedir. Farklı vitaminler açısından da zengin bir yapıya sahip olan soda, canlılık kazandırarak metabolizmayı önemli oranda hızlandırmaktadır. Bu da doğal olarak sodanın zayıflamak için önemli bir katkı sağladığını gösterir.

Diyet Esnasında Soda Nasıl Kullanılmalıdır?

Özellikle diyet sırasında sodanın gün içerisinde 2 defa kullanılması önerilir. Günün farklı öğünlerinden herhangi ikisi tercih edilerek, yemeklerden sonra tüketilebilir. Eğer sade içmekte zorluk çekenler olursa, alternatif olarak içerisine limon koymak suretiyle değerlendirmek mümkün.

Maden suyunun daha ferahlatıcı bir etki yaratması için ise içerisine nane ile fesleğen gibi farklı otlar eklenebilir. Bu şekilde diyet esnasında soda tüketimi gerçekleştirmek mümkündür. Düzenli olarak yapıldığı takdirde metabolizma hızlanarak yüksek oranda kalori yakımı sağlanır.

Spor ve Egzersiz ile Beraber Maden Suyu Kullanımı

Spor yapıldıktan sonra ortaya çıkan ter ile beraber yüksek oranda vitamin ve mineral kaybı yaşanır. Bu kaybı minimum seviyeye çekerek önceden önlem alabilmek adına, egzersiz ve spora başlamadan 1 bardak limonlu maden suyu tüketilebilir. Üstelik spordan önce tüketimi gerçekleştirilen soda, yapılan sporun ardından uzun bir süre dinç ve enerjik kalınmasına imkân vermektedir. Böylece sporun ardından enerjinin minimum seviyeye inmesine engel teşkil eder.

Sade ve Limonlu Sodanın Arasındaki Fark Nedir?

Maden suyu hem sade hem de meyveli olarak tüketilebilir. Bu konuda herhangi bir fark yoktur. Yapılan bazı araştırmalar meyveli sodanın, maden suyunun sağladığı faydaları bir miktar aşağı çektiği düşünülmektedir.

Kalori açısından bakıldığında ise limonlu maden suyu sade maden suyuna göre farklıdır. Zira maden suyu saf olarak 0 kaloridir. Böylece vücudun ihtiyaç duyduğu farklı mineral ve vitaminler kalori almadan kazanım imkanı vermektedir. Ancak doğal maden suyunun limonlu şekilde içilmesi artı 75 kalori oluşturmasına sebebiyet veriyor.

Bu sebepten eğer soda limonlu şekilde tüketilecek ise, mümkün olduğu kadar günde en fazla 2 bardak ele alınmalıdır.

Limonlu Maden Suyu Zayıflatır mı?

Eğer doğal şekilde tüketilirse limonlu maden suyunun zayıflatma ayrıcalığı vardır. Ancak marketlerden alınan limonlu maden suları, şeker ve aroma ile farklı tatlandırıcılar barındırabiliyor. Bu yüzden marketlerden elde edilecek limonlu maden sularının kalori aldırıcı bir etki yaratabileceğini söylemek mümkün. Eğer diyet konusunda kullanılacak ise doğal limon evde karıştırılmak suretiyle soda tüketimi gerçekleştirilebilir.

Zayıflamak İçin Doğal Maden Suyu

Eğer önemli oranda zayıflamak ve ayrıca pek çok faydadan yararlanmak istiyorsanız, mümkün olduğu kadar sodayı sade tüketmeye özen gösterin. Böylece sindirim sistemini güçlendirebilir; metabolizmayı hızlandırabilir ve önemli oranda kalori kaybı yaşayabilirsiniz. Bu da diyet ile beraber yapılacak egzersiz üzerinden, sağlıklı şekilde kilo kaybı gerçekleştirme imkanı sağlar.



