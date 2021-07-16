Galatasaray Spor Kulübü'nün Fan Token partneri Socios.com'un kurucusu ve CEO’su Alexandre Dreyfus, Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk ve Socios ekibi, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim’in özel misafiri oldu. Galatasaray Kulübü Pazarlama Departmanı yetkililerinin de yer aldığı organizasyonda yeni sezon için planlanan projeler konuşuldu. Galatasaray, Socios'un global futbol ekosistemindeki Mancester City, Juventus, Atletico Madrid, Paris-Saint Germain gibi kulüplerin de yer aldığı özel projelerde Türkiye'yi temsil eden takım olarak yer alacak.

Bugüne kadar 18 milyon Dolar gelir yaratıldı

GAL Token sahibi futbolseverler aracılığı ile Galatasaray'a bugüne kadar 18 milyon Dolar'a yakın gelir yaratıldığı belirten Alex Dreyfus, sadece Türkiye'den değil dünyanın birçok farklı ülkesinden futbolseverlerin GAL Token'ı aldığını belirtti. Galatasaray, işlem hacmi ile Fan Token sahibi kulüplerin yer aldığı Fan Market Cap'te de ilk 3 sıradaki kulüplerden biri olarak konumlanmaya devam ediyor.

Socios'un kurucusu Alexandre Dreyfus, toplantı sonrası Galatasaray Spor Kulübü'ndeki ilk imzasının 47. yıl dönümünü kutlayan Fatih Terim'e özel olarak hazırlanan $GAL Fan Token plaketi hediye etti. Benzer bir plaket de İtalya'da Roma'nın hocası olarak göreve başlayan Jose Mourinho'ya armağan edilmişti.

Fatih Terim ise Dreyfus'a futbolculuk döneminden esinlenilen imzalı replika formayı hediye etti