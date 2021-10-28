Sociable Soccer, PC ve konsollar için geliyor

Bilindiği üzere oyunun erken erişim sürümü ilk olarak 2017 yılında Steam‘de karşımıza çıkmıştı. Ancak daha sonra Apple Arcade’e geçiş yapma kararı alan yapım, Kasım 2019’da Steam’den kaldırılarak oyunseverleri fazlasıyla üzmüştü.

Oyun sektöründe yaşanan değişimin ardından kritik bir karar veren Kiss Publishing Limited (KPL) ve yapımın geliştiricisi Tower Studios, kısa süre önce yaptığı açıklamada Sociable Soccer’ın 2022’nin ikinci çeyreğinde Steam sürümünün yanı sıra Nintendo Switch, Sony PlayStation 4/5 ve Xbox Series X/S için tüm dünyada çıkış yapacağını duyurdu.

Aynı zamanda oyunun Steam’den kaldırılmadan önce erken erişim sürümünü satın alan kullanıcılar için de bir güzellik yapıldı. Buna göre, oyunu daha önce satın alan kullanıcıların yeniden ödeme yapması gerekmeyecek. Bu noktada oyunculara KPL tarafından yeni bir Steam kodu verilecek.

Merakla beklenen oyun önemli iyileştirmelerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Grafik, animasyon, yapay zeka ve 2021/2022 sezonunu kapsayan takım ve oyuncu güncellemeleri de dahil birçok konuda oyuncular memnun edilecek. (Shift Delete)