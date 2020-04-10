Sneijder'in hedefi Galatasaray'da teknik direktör olmak
Katar'ın Al Gharafa takımında Wesley Sneijder ile birlikte çalışan teknik direktör Bülent Uygun, Hollandalı yıldızın hedefini açıkladı. Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da görev yapan Uygun, eski oyuncusunun Galatasaray'da teknik direktörlük hedefi olduğunu açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'u çalıştıran Bülent Uygun, Ajansspor'dan Salim Manav'a gündeme dair açıklamalarda bulundu. Uygun, Katar'ın Al Gharafa takımında birlikte çalıştığı Wesley Sneijder'in Galatasaray'da teknik direktörlük hedefi olduğunu açıkladı.
Uygun, "Wesley Sneijder ile geçtiğimiz ay görüştüm. Sneijder, Türkiye'yi çok seviyor, kendisi teknik direktör olabilmek adına Ajax'ta çalışmalarını sürdürüyor. Sneijder ile konuştuğumda hedefinin ve hayalinin Real Madrid ve Galatasaray'da teknik direktörlük görevini yapmak olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.