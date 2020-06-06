Sneijder: Ronaldo, Messi olabilirdim

Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder, artık emekli olduğunu ve bundan sonra teknik direktörlük ya da yöneticilik yapabileceğini belirterek, “Messi ve Ronaldo gibi olabilirdim ama sadece onlarla aynı hayatı yaşayabileceğimi hissetmedim. Hayattan keyif aldım, belki akşam yemeğinde bir kadeh bir şeyler içtim. Ronaldo ve Messi çok fedakârlık yapmışlar ve bu durum benim için büyük bir sorun değil. Her şeye rağmen harika bir kariyer geçirdim” diye konuştu.