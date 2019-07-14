Sneijder rekor tazminat ödeyecek

Real Madrid ve İnter formalarını giyen, 2013-2017 yılları arasında da Galatasaray’da görev yapan Wesley Sneijder, geçtiğimiz sene 9 yıllık eşi Yolanthe Cabau’dan boşanmaya karar vermişti. Eşine sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen Hollandalı’nın, şimdi ise Yolanthe’ye ödeyeceği tazminat belli oldu. İkilinin kendi arasında yaptığı görüşme sonucunda 35 yaşındaki Sneijder’in 15 milyon Euro (96 milyon TL) tazminat ödeyeceği öne sürüldü.