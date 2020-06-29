Sneijder: Partiden çıkıp gol attım

Galatasaray’ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, hayatını anlatan kitabının tanıtımını gerçekleştirdi ve ülkesi Hollanda’nın ünlü spor gazetesi De Telegraaf’a konuştu. Sneijder, röportajda dikkat çekiçi ifadeler kullandı.

Özellikle Real Madrid ve İnter yıllarında eğlencenin dozunu kaçırdığını itiraf eden Sneijder, şunları söyledi: “Bir keresinde İnter’de oynarken, Milano’da George Clooney, Megan Fox ve Bollywood yıldızları ile sabah 6’ya kadar parti yaptık. Ertesi gün Şampiyonlar Ligi’nde maça çıktım. O maçta Werder Bremen’e karşı bir gol atıp, bir de asist yaptım. Bu yaşam tarzında sahadaki performansımı görünce, böyle yaşamaya devam ettim. Aslında her şey İspanya’ya yani Real Madrid’e transferimle başladı. Adeta gece kulüplerine transfer olmuştum.”

‘Eşim Yolanthe’yi kaybettim’

“Başarının tadının çıkarıyordum ve gençtim. Genelde Guti ile takılırdım ancak en iyi arkadaşımın içki şişesi olduğunu bir türlü fark edemedim. Hollanda Milli Takımı’ndan Ruud Van Nistelrooy ve Arjen Robben gibi arkadaşlarım beni hep uyardılar. Çok fazla parti yapıyordum. Kötü insanlarla takılıyordum. İçki, kadınlar? Her şey kontrolümden çıktı. Bütün bunları bana ne yaptırdı bilmiyorum. Belkide ego, para, güç... Şimdi çok pişmanın. Eski eşim Yolanthe artık ABD’de yaşıyor. Hayallerimin kadınıydı. Her şeyi mahvedip onu kaybettim.”