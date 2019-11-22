Sneijder: Messi ve Ronaldo olmayı ben istemedim

Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder, FOX Sports’a verdiği röportajda, “Kendimi yüzde 100 verseydim, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile aynı konumda olurdum. Ancak pişman değilim; çünkü başaramadığım için değil, istemediğim için olmadı. Ben sadece saha içi ve dışında keyif almayı tercih ettim. 2010 yılında İnter’le Şampiyonlar Ligi’ni kazandık ve üzerinden 10 yıl geçse de insanlar hâlâ o dönem Altın Top’u benim kazanmam gerektiğini söylüyorlar” diye konuştu.



