Sneijder kardeşlerden örnek davranış

Tüm dünyada erkili olan corona virüsü salgını nedeniyle birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ya da bası kısıtlamalar mevcut. Bu durumda insanların ihtiyaçlarını karşılama imkanları da azalıyor. Bu ortamda eski Galatasaraylı Wesley Sneijder ve kardeşi Rodri, Hollanda'da bir yiyecek bankasına bağışta bulundular.

Sneijder kardeşler, Hollanda'nın Utrecht bölgesindeki yiyecek bankasına büyük miktarda meyve ve sebze yardımı yapıyor. Ayrıca eski kıymetli formaları da açık artırmaları düzenleyerek satışa çıkarıp elde edilen geliri yine yiyecek bankasına aktarıyorlar.