Sneijder: Çok para kaybettim

Galatasaray'ın eski yıldızı, bir dönem Ajax, Real Madrid ve Inter formalarıyla Avrupa futbolunu kasıp kavuran Wesley Sneijder, o günleri çok özlediğini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde otobiyografisi yayınlanan Sneijder'in öne çıkan ifadelerinden bazıları şöyle: "Hep maksimumu zorlayarak yaşadım ve başkalarının da yanımda böyle yaşamasına izin verdim. İnsanların çok fazla para harcadığımı düşündüğünü biliyordum. Bu mümkün müydü? Çok fazla mı verdim? Bunu yapabilecek bir duruma geldim. Ve tabii ki kullanıldım. Ya da kendimi kullandırdım mı? Ve her şey bir anda ekonomik olarak yanlış gitti..."

'Para kovalarla geldiğinde...'

"Ibiza'da restoranımı yeniliyordum ancak bu yatırım karşılığını bulmuyordu. Türkiye'de bir inşaat işine yatırım yaptım, proje hâlâ devam ediyor. Çok fazla para kaybettim, 10-15 milyon Euro gitti. Korkunç, evet ama ölümcül değil. Hâlâ param var ama artık pek para gelmiyor. 36 yaşındayım. Daha önümde uzun bir hayat var. Üzücü, çok kötü bir şey ancak devam etmek zorundayım, devam etmek istiyorum. Çevremdekilerin artık daha az para geldiğini anlaması lazım. Para kovalarla geldiğinde çok fazla şey yapılabilir ancak artık farklı bir döneme girdim."

'Galatasaray'ı çok istiyorum'

"Bir gün teknik direktör olacağım. 40'lı yaşlarımda olurum. En büyük hedefim, iyi bir takımın başına geçmek; bildiğim bir kulübü çalıştırmak. Bir gün Galatasaray'ın teknik direktörü olmak istiyorum ve bu olacak, bunu biliyorum.

'Kraliyet üyesi gibi yaşadım'

"Madrid'de gece hayatına kendimi fazla kaptırdım. Gençtim ve başarının, ilginin, şöhretin tadını çıkarıyordum. Daha sonraları her şey kötü gitmeye başladı. Uyuşturucu haplar yoktu ama alkol vardı. Kraliyet ailesinin bir üyesi gibi yaşıyordum. Real Madrid fubolcusuysan ilgi görürsün. Fakat, sahada da yeterince iyiydim. Sürekli olarak, 'Sneijder daha iyisini yapabilirsin' diyorlardı."

'Her şey kötü gitmeye başladı'

"Sonra her şey kötü gitmeye başladı. Çünkü, nedeni bendim. Sürekli partiler, sonu gelmez partiler. Yolanthe'nin olmadığı partiler, arkadaşlarla... Kötü arkadaşlarla! Kadınlar ve içkiler. Her şey kontrolümden çıkmıştı. Bedenim oradaydı ama kalbim Yolanthe'nin yanındaydı."