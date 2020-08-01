Smear tahlili, rahim ağzı kanserinin öncüsü lezyonlarını ve rahim ağzı kanserini algılayabilmek için gerçekleştirilen basit bir işlemdir.

Smear testi nedir, neden yapılır?

Rahim ağzı ve meme kanseri kadınlarda en sık görülen rahatsızlıklardandır. Kanser tarama tahlilleri hayat kurtarır. Rahim ağzı kanserinin erken dönem tanısı için kullanılan tahlillerden birisi de smear testidir. Simir testi, başta rahim ağzı kanserinin yanında rahim ağzındaki hücrelerdeki düzensizlik, kanser öncü lezyonlarının ve enfeksiyonların belirlenmesinde kullanılan bir tarama tahlilidir. Ayrıca (Endometrium) rahim iç zarı kanserinin de erken tanısına yardımcı olabilir. Böylece hücresel düzensizlikler rahim ve rahim ağzı kanserine evrilmeden erken dönemde tespit edilir. Bu sayede hasta sağlığına kavuşabilir.

Smear testinin pozitif ve negatif çıkması ne anlama gelir?

Yeterince bir örnekleme yapıldığında smear testi neticeleri pozitif ve negatif olarak ikiye ayrılmaktadır. Smear tahlil neticeleri raporlanırken Bethesta sistemi kullanılmaktadır. Öncelikli olarak endişe etmeye gerek yok büyük olasılıkla test neticesi normal yani negatif olacaktır. Negatif; Yapılan teste rahim ağzı hücreleri normal görülmesi durumunu ifade eder. Hücrelerin normal görünümü test sonucunda negatif olarak gösterilmektedir.

Smear test sonucunuz negatif çıksa dahi düzenli aralıklarla bu testi yaptırmak büyük önem taşımaktadır. Pozitif; Smear testinde servikal hücre düzensizliğinin, anormalliğin olması durumudur. Ancak bu anormalliğin birçok nedeni olabilmektedir.

Prekanseröz hücreler ya da servikal enfeksiyonlar anormal hücrelerin görünmesine sebep olabilmektedir. Bütün testlerde olduğu gibi ahim ağzı testinde de yanılma ihtimali vardır. Yanılma olasılığını en aza indirmek için düzenli aralıklarla testin yapılması tavsiye edilir.

Smear testi sonuçlarının çıkması ne kadar sürer?

Smear testi sonuçları için haftalarca gibi çok uzun süreler beklemek gerekmemektedir. Patolog tarafından tetkik edilen hücrelerin neticelerini almak için birkaç gün beklemek gerekebilmektedir. Smear test sonucunun çıkma süresi başvurmuş olduğunuz sağlık kuruluşuna göre değişiklik gösterebilmektedir.