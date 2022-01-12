SMA hastası Barkın hayata tutunabilmek için gelecek yardımları bekliyor. Kocaeli'nde yaşayan Hava, Barış Kaplan çifti bir süre önce 4 yaşındaki oğulları Yusuf Barkın'ın SMA tip1 hastası olduğunu öğrendi.

"ZAMANA KARŞI YARIŞIYOR"

Açıklamada bulunan anne Hava Kaplan, "Zamana karşı yarışıyor, sürekli kasları eriyor. Ağzından beslenemiyor yaklaşık 4 yıldır tükürüğünü yutmakta bile zorlanıyor. Bu da bizi çok üzüyor." dedi.

Aile çocuklarına, Dubai'de uygulanan ve SMA hastalarına yüzde 98 iyileşme umudu vadeden gen tedavisi uygulamaya karar verdi. Fakat yüksek tedavi ücretini karşılayamayan aile kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Barkın'ın tedavisi için 6 ay süresi kaldı.